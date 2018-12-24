Искала подарок для Меган Маркл: Кейт Миддлтон тайно пришла в магазин для бедных

Герцогиня Кембриджская ошеломила народ

Кейт Миддлтон пришла за покупками в магазин уцененных товаров, популярный среди небогатых жителей Лондона. Визит герцогини заранее не анонсировался, Кейт хотела в тайне от родственников приобрести рождественские подарки.

Однако сюрприз не удался. Миддлтон сразу же узнали покупатели и поспешили разместить фото жены принца Уильяма в Сети. При этом самые проворные даже отчитались о том, что купила Кейт. В корзинке герцогини были замечены детские книги и принадлежности для рисования.

Очевидцы отметили, что герцогиня вела себя в супермаркете очень скромно и даже отстояла очередь вместе с другими покупателями. Сопровождали Кейт дети - принц Джорд и принцесса Шарлотта, передает "Газета.ру".

Kate Middleton stuns shoppers after popping into discount store The Range to buy festive gifts ���� https://t.co/GWxhnalsy9 pic.twitter.com/E9pCVYznnp — Royally_Petite ���� (@RoyallyPetite) December 24, 2018

Британцев восхитил поступок Миддлтон. Народ похвалил свою любимицу за стремление сэкономить на подарках. Однако нашлись и те, кто усмотрели тайный умысел в действиях Кейт, припомнив ее конфликт с женой принца Гарри. "Наверное пришла в магазин для бедных за подарком для Меган Маркл", "Кейт решила не тратиться на подарок для Меган", "Миддлтон подарит Меган дешевую раскраску?" - написали пользователи Сети под постом с фото из супермаркета.