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Ученые создали метод лечения рака при помощи света

09:32
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Молекулы-фотосенсибилизатора способны "отстреливать" раковые клетки

Фотодинамическая терапия поможет в борьбе с любым видом онкологии, к такому выводу пришли российские ученые. Ее суть заключается в том, что в организм человека вводится вещество фотосенсибилизатор, который под воздействием света целенаправленно "отстреливает" клетки злокачественной опухоли.

"Они (молекулы-фотосенсибилизатора – прим. ред.) способны, во-первых, повредить кровеносные сосуды опухоли, нарушая приток питательных веществ к ней. Во-вторых, эти частицы активируют иммунную систему человека, стимулируя ее самостоятельные атаки на раковые клетки", - рассказал газете "Известия" один из авторов исследования.

Кроме того, ученые нашли способ точечно воздействовать на опухоль, не опасаясь того, что "молекулы-убийцы" попадут в здоровые клетки. Для этого специалисты соединили фотосенсибилизатор с наночастицами магнетита, что поможет локализовать лекарство в нужном месте.

Фотодинамическая терапия позволит не только лечить все виды рака, но и диагностировать онкологию. Новый метод уже успешно испытали на мышах.

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