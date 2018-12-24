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"Борщика покушать": на службу новой церкви Украины ходят только бомжи и зеваки

09:57
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Бездомным на богослужении не понравилось

"Объединительный собор", в ходе которого на Украине создали новую церковь, никого не объединил. В этом убежден киевский православный публицист Дмитрий Скворцов.
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"На самом деле это даже не объединительное собрание, а учредительное, по одной простой причине: в нем не принимала участие единственная каноническая церковная структура на территории Украины – Украинская православная церковь Московского патриархата", – пояснил Скорцов.

Журналист отметил, что новая церковь не пользуется популярностью у народа. Даже на состоявшуюся после собора и повсеместно анонсированную праздничную службу пришли всего 50 человек. "Еще в ноябре было известно, что на Андрея в Андреевской церкви будут служить эти ребята", - подчеркнул Скворцов в эфире YouTube-канала TopInform.

Но даже из этих пяти десятков "прихожан" не нашлось тех, кто планировал молиться, убежден публицист. "Большинство из пришедших составляли журналисты, а меньшинство составляли бомжи, которые пришли туда борщика покушать. Так им в такой праздничный день не то, что борщика, даже чаю не налили", - рассказал журналист, добавив, что бездомные выходили из храма очень возмущенными.

15 декабря на Украине была создана автокефальная православная церковь. Об этом по итогам прошедшего в Киеве так называемого "объединительного собора" сообщил сам президент. Петр Порошенко лично принимал участие в собрании раскольников.

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