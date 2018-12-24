В России запретили свободно продавать анаболические стероиды

Анаболики часто приводят к необратимым последствиям в организме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении анаболических стероидов в список сильнодействующих веществ, это значит, что они изымаются из свободного оборота.

Речь идет о энестеболе, эпитиостаноле, пропетандроле, меболазине и роксиболоне. Это модифицированные варианты тех препаратов, которые ранее уже были внесены в список. Вышеперечисленные вещества уже запрещены в ряде стран, в частности, в Канаде, Великобритании и Австралии.

Врачи предупреждают, что анаболические стрероиды часто приводят к необратимым последствиям для организма - мышечная масса растет, но сердце остается прежнего размера и не справляется с нагрузкой, пишет газета "Известия".

Премьер-министр также подписал документ о запрете распространения нескольких новых синтетических наркотиков.