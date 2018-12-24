Собчак грязно выругалась после выходки Шнурова

Медиаперсоны послали друг друга в стихах

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров продолжает писать стихи на злободневные темы. В этот раз его творчество стало реакцией на слухи о возможном расставании телеведущей Ксении Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.

"Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, - *** (с чего бы? – прим. ред)", - сочинил Шнуров.

Собчак не замедлила с ответом и опубликовала свое творчество "посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт!” (от чистого сердца – прим. ред.), пишут Дни.ру.

"Всем тем, кто в ожидании кинца

"Смотрите, она вышла без кольца".

С утра все "кумушки" заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто", - взорвалась Собчак.

Накануне СМИ заметили, что Собчак и Виторган с 30 ноября не надевают обручальных колец. Пара расписалась в 2013 году, через три года у них родился сын Платон.