Собчак грязно выругалась после выходки Шнурова

Медиаперсоны послали друг друга в стихах
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров продолжает писать стихи на злободневные темы. В этот раз его творчество стало реакцией на слухи о возможном расставании телеведущей Ксении Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.
"Ну до чего ж смешные медиаперсоны!
Под свет софитов сами выставляли,
Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,
Семью, потом вдруг удивляются, - *** (с чего бы? – прим. ред)", - сочинил Шнуров.
Собчак не замедлила с ответом и опубликовала свое творчество "посвящается @shnurovs, фром зе ботом оф май харт!” (от чистого сердца – прим. ред.), пишут Дни.ру.
"Всем тем, кто в ожидании кинца
"Смотрите, она вышла без кольца".
С утра все "кумушки" заняли в зале место,
Чтоб помесить всех сплетен тесто", - взорвалась Собчак.
Накануне СМИ заметили, что Собчак и Виторган с 30 ноября не надевают обручальных колец. Пара расписалась в 2013 году, через три года у них родился сын Платон.