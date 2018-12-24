Следователи разрешили похоронить всех погибших в шахте в Соликамске

Все девять жертв пожара были опознаны

В Пермском крае - день траура по погибшим в Соликамске. Жертвами пожара на шахте стали девять человек. Все погибшие были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронения.

Спасатели уже завершили работы, пожар ликвидирован, тела погибших подняты на поверхность с глубины более 360 метров.

В рамках уголовного дела задержаны четверо сотрудников подрядной организации, сообщает "ТВ Центр". Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета, в Пермский край уже отправились опытные криминалисты из Москвы. В специальную комиссию также вошли представители Ростехнадзора и всех профильных служб.

Ранее Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора региона Максима Решетникова. Глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших, выяснить причины трагедии.