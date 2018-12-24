Елка у Белого дома растеряла огни на фоне остановки правительства

"Елочный блэкаут" стал последствием "закрытия" правительства США

Дональд Трамп назвал временного преемника Джеймса Мэттиса. Им станет действующий замминистра обороны Патрик Шанахан. Причём к исполнению обязанностей главы Пентагона он приступит гораздо раньше намеченного срока. Ну, а сам президент США сейчас, похоже, вынужден усиленно работать над утверждением бюджета. "Шатдаун" отразился даже на праздновании Сочельника в Белом Доме.

Нерадостное Рождество в США. Символ праздника - ель возле Белого дома в Вашингтоне растеряла часть огней. На днях на дерево взобрался неизвестный и повредил гирлянду. И починить ее пока не представляется возможным - нет ни денег, ни специалистов. Неожиданный "елочный блэкаут" - одно из последствий "шатдауна", бюджетного кризиса, который постиг Америку. Президент Трамп зажег елку три недели назад, а теперь получается, что сам же ее и погасил. Внес к Конгресс предложение о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов, но встретил жесткое сопротивление. В итоге на рождественские каникулы страна ушла без бюджета.

"Мы сделали встречное предложение вчера поздно вечером. Сразу после этого Сенат ушел на каникулы по крайней мере до четверга. Но это не значит, что решение будет принято уже в четверг и что мы вообще услышим в ближайшие дни какой-то ответ", - сказал директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни.

Трамп просил почти шесть миллиардов долларов, демократы были согласны только на миллиард триста миллионов. Компромиссная сумма, по мнению Белого дома, находится где-то по середине. Но, судя по настроениям чиновников, надежд на благоприятный исход голосования немного.

"Конечно, им необходимо принять сбалансированный бюджет, но для этого не нужно закрываться, как общественный туалет в парке во время форс-мажора. Ситуацию в парке еще можно как-то пережить, а что делать людям, которые теперь не будут получать зарплату из-за бездействия правительства", - прокомментировала жительница штата Теннесси Сэнди Гринд.

"Это все политика. Им пора перестать вести себя как дети. Пора вырасти и начать работать. Мы их выбрали, чтобы они работали, а они занимаются тем, что удовлетворяют личные амбиции", - уверен житель штата Висконсин Джеффри Гриньон.

Амбиции это или нет, но череду отставок в кабинете Трампа в минувшую пятницу продолжил министр обороны Джеймс Мэттис. Не сошелся с главой Белого дома во взглядах. Последней каплей стало решение президента вывести войска из Сирии. В стане демократов после решения Мэттиса испытали шок, переходящий в панику.

"Нам отчаянно нужен зрелый голос Мэттиса, нужен его патриотизм в те минуты, когда президент принимает жизненно важные решения в сфере национальной безопасности. Но, видимо, наступил предел. Я благодарю Джеймса за годы службы в морской пехоте и, конечно, в Министерстве обороны. То, что он уходит, разбивает мне сердце", - заявил сенатор от штата Иллинойс, Демократическая партия Дик Дурбин.

Предполагалось, что Мэттис продолжит руководить ведомством до февраля. Но Трамп, видимо, счел, что в новый год надо идти с новым министром и свое решение, как водится, накануне вечером опубликовал в соцсети.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика за плечами большой послужной список, он многого добился за время работы заместителем, а до этого - в компании Boeing. Он будет великолепен!" – написал Трамп.

Свое великолепие Шанахану придется демонстрировать в непростой обстановке. С одной стороны - пристальное внимание демократов, недовольных отставкой Мэттиса, с другой - непредсказуемость президента, легко тасующего свою команду. За плечами же нового главы Минобороны - пост топ-менеджера в корпорации Boeing. Причем, в основном он занимался гражданским самолетостроением. И лишь недолго курировал военные разработки, в частности, системы ПРО.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".