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Великобритания вслед за Украиной начала травлю российских журналистов

11:52
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Новый приступ антироссийской истерии в Великобритании

Газета Times опубликовала данные восьми сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik. Их обвиняют в якобы ведении информационной войны против Соединённого Королевства.

Подобную практику обнародования личной информации о журналистах запустил скандально известный украинский сайт "Миротворец". Портал размещает в сети даже домашние адреса репортёров, что представляет прямую угрозу их безопасности, напоминает "ТВ Центр".

Помимо прочего, статья в Times сопровождается призывом одного из депутатов Шотландии отобрать активы Sputnik, а вместе с ним и телеканала RT. Это уже далеко не первые нападки на вышеперечисленные СМИ.

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