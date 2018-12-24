Великобритания вслед за Украиной начала травлю российских журналистов

Новый приступ антироссийской истерии в Великобритании

Газета Times опубликовала данные восьми сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik. Их обвиняют в якобы ведении информационной войны против Соединённого Королевства.

Подобную практику обнародования личной информации о журналистах запустил скандально известный украинский сайт "Миротворец". Портал размещает в сети даже домашние адреса репортёров, что представляет прямую угрозу их безопасности, напоминает "ТВ Центр".

Помимо прочего, статья в Times сопровождается призывом одного из депутатов Шотландии отобрать активы Sputnik, а вместе с ним и телеканала RT. Это уже далеко не первые нападки на вышеперечисленные СМИ.