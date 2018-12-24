Лавров: "Русофобия на Украине зашкаливает"

Москва обеспокоена обстановкой на Украине перед выборами

Уровень насаждаемой украинскими властями русофобии просто зашкаливает, и она, по сути, стала частью государственной политики официального Киева. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Прямые инструкции поступают от других государств, а страдают при этом рядовые граждане страны. Тем временем, в православных храмах Винницы готовятся к провокациям и осаде. Местные власти радикалам лишь способствуют - перед ними стоит задача формирования новой раскольнической церкви.

Интервью самопровозглашённого киевского патриарха Филарета стало если не исповедью, то уж точно - попыткой оправдаться. Формально он больше не главный среди украинских раскольников после "объединительного собора", где выбирали предстоятеля новой, но тоже неканонической, религиозной структуры. Филарет, который ушел в 90-х в раскол, всю свою жизнь положил на то, чтобы стать легитимным церковным лидером. Но как раз этого в погоне за томосом для Украины и не случилось. В Софийском соборе Киева, где проходил "объединительный собор", Филарет хоть и в первом ряду, но не на первых позициях.

- Вы сегодня в куколе, а тогда, на соборе, были в скуфье. С чем это было связано?

- Это было требование митрополита Галльского Эммануила.

- А как вам это объяснили?

- Объяснили так, что я для них не патриарх.

Посланник Константинополя митрополит Галльский Эммануил явно дал понять, кто будет диктовать на Украине свои правила. Максимум, на что пошел Фанар - снял с Филарета анафему и позволил продвинуть на пост предстоятеля своего ставленника, так называемого митрополита Епифания. По сути, он становится марионеткой в руках Константинополя, который будет воспроизводить на Украине все решения, принятые за пределами страны. Тот же самый Эммануил, которого часто называют "галльский петушок", известен высказываниями в защиту гомосексуалов и не скрывает своих греховных связей. Вот и Епифаний, судя по телефонному разговору с пранкерами, теперь уже тоже не против.

"Если бы новая церковь смягчила свою позицию в отношении геев Украины и приняла либеральные ценности, это стало бы отличным стимулом для принятия вас в европейскую семью. Мы говорили с госсекретарём США Майклом Помпео, и он согласен с нами", - заявили пранкеры Лексус и Вован от лица главы комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера.

"Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути. Вы знаете, как украинское общество воспринимает этот вопрос. Сейчас нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало. Но это долгий путь", - ответил митрополит Епифаний (Думенко).

Российские пранкеры узнали массу того, о чем Епифаний пока не говорит во время проповедей, но явно подразумевает. Главным образом - это передел церковного имущества, которое планируют отобрать у единственной в стране канонической церкви. Если оно перейдет под крыло раскольников, то станет фактически собственностью Константинополя. Для Филарета, так и не признанного мировым православием, это означает окончательный крах мечты о самостоятельной украинской церкви.

Борис Иванин, "ТВ Центр".