Подари жизнь: онкобольной девочке срочно нужна пересадка костного мозга

Помочь годовалой Арине Косилкиной может каждый из нас

Благотворительный фонд "Подари жизнь" вместе с телеканалом "ТВ Центр" собирает средства на лечение годовалой Арины Косилкиной. У девочки тяжелое онкологическое заболевание. Но шанс на выздоровление есть. Ребёнку требуется пересадка костного мозга и курс терапии дорогими препаратами. Помочь может каждый из нас.

Папа целует крошечный кулачок, а Ариша ждёт. Сейчас зайдут все вместе в палату. Тут-то она и покажет, как сильно любит - и маму Машу, и папу Володю.

Больше всего на свете Ариша хочет сейчас - ходить. Чтоб никто не помогал, не поддерживал, и чтоб ни за что не держаться. Сколько раз пыталась - не получается.

Упорством и силой духа этой девочки восхищаются все, кто её знает. Весной нынешнего года, в её первый в жизни день рождения, пришли результаты биопсии. Жуткие. Нейробластома. Четвертая стадия. С множественными метастазами. В тот же день Ариша слегла.

"После первой операции, когда взяли на биопсию, она перестала вообще ходить", - рассказала мать Арины Мария Косилкина.

"Всегда получалось, что как она только начинала ходить, сразу какая-то операция была", - поделился отец Арины Владимир Косилкин.

За восемь месяцев - восемь блоков высокодозной химиотерапии. Сложнейшие операции. Ариша уже не могла ни есть, ни ползать, ни сидеть. Врачи собирали консилиумы с привлечением иностранных специалистов. Использовали все известные способы борьбы с опухолью. Не помогало.

"Заболевание не просто остановилось и не хотело уходить. Заболевание вообще не почувствовало на себе никакого удара химиотерапии. Достаточно тяжелой, интенсивной химиотерапии. И у неё развилась прогрессия", - сообщил детский онколог Денис Шевцов.

Метастазы пошли вдоль позвоночника, проникли внутрь, Аришу в любой момент могло парализовать. Ей сделали еще одну тяжелую операцию, после которой она несколько месяцев лежала без движения. Всё выдержала, опять начала учиться ходить. Правда, теперь боится врачей.

- Привет, мой друг. Как ты поживаешь? Что ты без настроения?

Такая реакция понятна (см. видео) после четырех операций, тридцати наркозов. Но Ариша быстро отходит.

"На данный момент опухолевых очагов довольно много. Достаточно активных, которые накапливают специальные контрастные вещества. И эта ситуация довольно тяжелая", - заявил детский онколог Денис Шевцов.

Надежда есть. Пересадка костного мозга. Но перед ней просто необходимо провести терапию радиоактивным йодом, без неё организм девочки не справится. Препарат - очень дорогой, 900 тысяч рублей. Родителям-студентам такие деньги взять негде.

"Ариша хочет жить. Поэтому когда смотришь на неё, как она борется со всем этим, как она всё преодолевает - операцию за операцией, блок за блоком - понимаешь, что тебе самому терять голову, расстраиваться не имеет смысла. Потому что надо взять себя в руки и идти дальше. Помогать ей пройти этот путь", - сказала мать Арины Мария.

У ёлки с подарками Ариша долго задерживаться не стала. Загадывать желания не научилась. Повела маму с папой к окну - в большой мир. Добрых людей. Тех, кто может помочь. Это ведь так просто - отправить любую сумму цифрами в тексте SМS на номер 6162. Дать шанс Арише сделать первый самостоятельный шаг и подарить ей жизнь.

Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, "ТВ Центр".