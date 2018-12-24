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Выплюньте это немедленно: названы вызывающие рак сладости

11:11
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Ученые составили список из пяти самых опасных лакомств

Диетологи порекомендовали россиянам отказаться от употребления в пищу пяти продуктов, вызывающих онкологические заболевания. В  "смертоносный" топ-5 попали кексы, леденцы, горячий шоколад, брауни и газированные напитки.

Самыми "химическими" оказались кексы и пирожные, покрытые цветной глазурью. Оказывается, в изготовлении глазури используют красители на основе нефтепродуктов, пишет "Российская газета". У детей такое лакомство может спровоцировать развитие синдрома дефицита внимания, гиперактивность и даже онкологию.

Леденцы также представляют серьезную опасность для здоровья. Искусственные красители, входящие в их состав, содержат генетически модифицированный кукурузный сироп. Употребление этого вещества тоже может стать причиной появления рака.

Кроме того, кукурузный сироп – один из ингредиентов газированных напитков, не менее опасных для здоровья. Горячий шоколад попал в этот список вследствие высокого содержания в составе очищенного сахара и гидрогенизированного масла. Популярные сейчас брауни также содержат генетически модифицированные масла.

Диетологи отмечают, что при выборе продуктов питания важно обращать внимание не только на их калорийность, но и на количество химических веществ в составе. Испортить здоровье гораздо опаснее, чем набрать вес.

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