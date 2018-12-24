Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе

За выходной в понедельник, 31 декабря, россияне отработают в субботу

Наступившая рабочая неделя будет шестидневной из-за переноса выходного дня. Россияне выйдут работать в субботу, 29 декабря, вместо 31 декабря, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

По законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным, пишет "Газета.ru".

На этих новогодних праздниках страна будет отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2019 году станет 9 января.

В связи с тем, что 5 и 6 января выпадают на выходные дни, правительство распорядилось перенести их на 2 и 3 мая соответственно.