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Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе

11:04
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

За выходной в понедельник, 31 декабря, россияне отработают в субботу

Наступившая рабочая неделя будет шестидневной из-за переноса выходного дня. Россияне выйдут работать в субботу, 29 декабря, вместо 31 декабря, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

По законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным, пишет "Газета.ru".

На этих новогодних праздниках страна будет отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2019 году станет 9 января.

В связи с тем, что 5 и 6 января выпадают на выходные дни, правительство распорядилось перенести их на 2 и 3 мая соответственно.

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