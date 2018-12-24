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Звезда фильма "Любовь и голуби" экстренно госпитализирована

11:21
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

83-летний актер находится в инфекционном отделении

Советский и российский актер, режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский попал в больницу. Он находится в инфекционном отделении.

Близкие 83-летнего артиста сообщили, что его госпитализировали из-за высокой температуры, сейчас состояние Юрского в норме, пишет "360".

Директор театра имени Моссовета Валентина Панфилова, где выступает Юрский, сообщила РИА Новости, что артист находится в больнице на профилактическом обследовании.

Юрский родился 16 марта 1935 года. Известен зрителям по ролям в таких фильмах как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Золотой теленок" и по постановкам в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета.

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