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Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой

11:38
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Видео набрало более 2,5 миллионов просмотров

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram короткое видео, на котором он раскачивает на руках улыбающуюся дочь от Анны Курниковой. Счастливый отец решил провести вместе с ребенком морскую прогулку на яхте в свой выходной день.

Подписчики звезды мировой эстрады пришли в восторг и оставили тысячи приятных комментариев. "Самая красивая девочка", "Поцелуйте ее от меня", "Лучший отец во всем мире", "Такая милая Люси", "Такая же красивая, как и ее папа", – написали поклонники Иглесиаса под фото.

При этом гражданская супруга певца Анна Курникова и сын Николас остались за кадром.

Анна и Энрике познакомились в 2001 году на съемках клипа певца. В 2017 году у пары родились близнецы Люси и Николас. Однако официально Иглесиас и Курникова до сих пор не женаты.

Ранее сообщалось о том, что Иглесиас сделал заявление о браке. Он сообщил, что хотел бы сыграть свадьбу с Курниковой.

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Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой
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