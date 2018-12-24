Министр научила украинцев правильно лечиться джин-тоником

"Интрукцию" она опубликовала на странице в Facebook

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам о пользе джин-тоника. При этом отметила, что лечиться алкогольными напитками нельзя.

"К примеру, популярный коктейль джин-тоник. Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, который давно используют в медицине. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами", – сообщила Супрун.

Она добавила, что британские офицеры в Индии в начале 19 века пили тоник, чтобы защититься от малярии. Но из-за горького вкуса его невозможно было выпить в достаточном количестве. Тогда же в напиток добавили воду, сахар, лимон и джин.

Супрун подчеркнула, что сейчас состав напитка изменился. В нем стало меньше полезных веществ.

"Большинство тоников, которые можно приобрести в магазине сегодня, содержат небольшое количество хинина и не такие горькие, как традиционный напиток. Чтобы получить соответствующую дозировку хинина против малярии, нужно выпить далеко не один коктейль", – отметила министр.