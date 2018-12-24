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Киев наживается на голодающих солдатах

11:58
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Украина закупает продукты в Польше втридорога

Из-за низкого качества украинских продуктов Киев закупает продовольствие для армии в соседней Польше. Закупки проводятся по завышенным ценам, однако, власти не собираются ничего менять.  

В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что на станцию Лисичичанк уже прибыли восемь вагонов с продуктами для подразделений в зоне операции Объединенных сил (ООС).

"Несмотря на заявления украинского командования о полном всестороннем обеспечении вооруженных сил <…> украинское военное руководство вынуждено осуществлять закупки продовольствия за границей по невероятно высоким ценам", - сообщает "Политнавигатор".

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии стремительно распространяется корь. В Минздраве настаивают на срочной вакцинации.  

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