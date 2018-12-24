Украина закупает продукты в Польше втридорога

Из-за низкого качества украинских продуктов Киев закупает продовольствие для армии в соседней Польше. Закупки проводятся по завышенным ценам, однако, власти не собираются ничего менять.

В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что на станцию Лисичичанк уже прибыли восемь вагонов с продуктами для подразделений в зоне операции Объединенных сил (ООС).

"Несмотря на заявления украинского командования о полном всестороннем обеспечении вооруженных сил <…> украинское военное руководство вынуждено осуществлять закупки продовольствия за границей по невероятно высоким ценам", - сообщает "Политнавигатор".

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии стремительно распространяется корь. В Минздраве настаивают на срочной вакцинации.