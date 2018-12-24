Канатная дорога на Воробьевых горах последний день работает бесплатно

С завтрашнего дня за пятиминутную поездку в один конец нужно будет отдать 400 рублей

Проезд по Московской канатной дороге Лужники-Воробьевы годы станет платным с 25 декабря.

В будни билет в одну сторону будет стоить 400 рублей, туда-обратно – 700 рублей, в выходные дни – 500 и 800 рублей соответственно.

Канатная дорога работает с 12:00 до 20:00, оплатить проезд можно при помощи карты "Тройка". Весь маршрут длиной 720 метров займет пять минут. В новогоднюю ночь канатная дорога будет работать с с 12 дня 31 декабря до 5 утра 1 января.

С начала работы - с 27 ноября - бесплатной канатной дорогой попользовались более 200 тысяч человек. 28 ноября она подверглась хакерской атаке и не работала до 30 ноября.