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Канатная дорога на Воробьевых горах последний день работает бесплатно

12:30
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

С завтрашнего дня за пятиминутную поездку в один конец нужно будет отдать 400 рублей

Проезд по Московской канатной дороге Лужники-Воробьевы годы станет платным с 25 декабря.

В будни билет в одну сторону будет стоить 400 рублей, туда-обратно – 700 рублей, в выходные дни – 500 и 800 рублей соответственно.

Канатная дорога работает с 12:00 до 20:00, оплатить проезд можно при помощи карты "Тройка". Весь маршрут длиной 720 метров займет пять минут. В новогоднюю ночь канатная дорога будет работать с с 12 дня 31 декабря до 5 утра 1 января. 

С начала работы - с 27 ноября - бесплатной канатной дорогой попользовались более 200 тысяч человек. 28 ноября она подверглась хакерской атаке и не работала до 30 ноября.

 

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