Сын владельца "Уралкалия" похвастался отвязной вечеринкой после трагедии в Соликамске

Трагедия не внесла коррективы в досуг тусовщика

Сын председателя совета директоров "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никита отрывался в московском клубе после трагедии на предприятии его отца. Видео с вечеринки он опубликовал в сторис в Instagram.

Вместе с Никитой Мазепиным в клубе веселились "Мисс Екатеринбург-2014" София Никитчук, недавно устроившаяся на работу в Госдуму, и блогер Аджелика Андерсон, пишет агенство Ura.ru.

Известно, что Мазепин-младший - автогонщик в чемпионате GP3 в составе команды Hitech Racing.

22 декабря на строящемся стволе №4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошел пожар. Девять рабочих погибли, восьми удалось выбраться на поверхность.

Дело по факту гибели рабочих передано в центральный аппарат СКР. 24 декабря объявлено днем траура по погибшим в шахте.