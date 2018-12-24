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Матвиенко раскрыла тайну с посланием Путина

12:58
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Послания президента Федеральному собранию в этом году не будет

Стало известно, когда президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Со слов спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, речь главы государства прозвучит не раньше первого квартала 2019 года.

По ее словам, никаких "тайных смыслов" в том, что президент не выступает с посланием в конце года, нет. Путин обязан выступать с посланием, однако нигде не обозначено – перед новым годом или после, указала Матвиенко.

"Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных и иных обязательств", - сказала спикер Совфеда (цитата по "Интерфаксу").

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник также подтвердил, что послания Путина в этом году не запланировано.

Президент, как правило, обращается к Федсобранию в конце года, однако в 2017 году послание было перенесено на март 2018 года. В ходе выступления президента впервые использовался мультимедийный формат.

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