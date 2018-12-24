Пристыженная Меланья Трамп вернулась к мужу

Первая леди США покидает поместье Мар-а-Лаго

Меланья Трамп возвращается к мужу после того, как он отказался присоединиться к ней в загородном поместье. Президент вынужден остаться в Белом доме на Рождество из-за переговоров в правительстве.

Сначала семья Трампа планировала провести 16-дневный отпуск в Мар-а-Лаго. Но в пятницу Трамп заявил, что никуда не поедет, если демократы и республиканцы не смогут достичь компромисса по вопросу о безопасности американской границы с Мексикой.

"Отменил полет на "борту номер один" во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки", – сообщил Трамп в Twitter.

Ранее портал Дни.ру сообщил, что Меланья бросила Трампа на рождество. Она успела улететь на отдых в поместье без своего супруга. На первую леди из-за такого решения обрушилась волна критики. Американцы пристыдили Меланью.