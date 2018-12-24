В Рождество к Земле подлетит таинственный астероид. Что говорят ученые

Может ли приближающееся небесное тело стать новым знамением?

В канун католического Рождества к Земле приблизится астероид, который получил название 2018 XN5. Христиане верят, что в это же время 2018 лет назад похожее небесное явление ознаменовало рождение Иисуса Христа.

Исследователи обнаружили движущийся астероид 15 декабря, точные размеры тела еще не установлены. Однако уже известно, что увидеть его невооруженным глазом будет невозможно. И сам астероид не представляет угрозы для Земли.

Библейский эксперт Боб Тиль считает случайностью приближение астероида к Земле на Рождество. "На мой взгляд, астероид XN5 - это обычное природное явление. Не думаю, что это послание от Бога", - заявил Тиль.

По его мнению, в Новом Завете представлено описание иного небесного тела. Однако он не удивляется реакции людей, связывающих XN5 с рождением Иисуса, пишет Express.

"Меня не удивит, если кто-то подумает о чем-то сверхъестественном или свяжет это событие с предсказанным уничтожением Полынью, которое в Книге Откровения", - отметил эксперт.

В Откровении Иоанна Богослова действительно упоминалась упавшая звезда. "Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда. Она горела, словно светильник и упала на реки. Ее имя Полынь. Многие люди умерли, отравившись водой" – говорится в нем.

Тиль считает, что Полынь не может быть астероидом. "Полынь, скорее всего, больше похожа на комету, чем на астероид", - добавил Тиль.

Более того, библейский эксперт сомневается, что Иисус появился на свет именно 25 декабря. Он отметил, что в Библии нет такой даты. Ранние христиане приняли ее, исходя из языческих традиций.