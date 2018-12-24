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Москвич месяц хранил в квартире тело умершей от рака матери

13:22
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Мужчине вызвали наряд скорой психиатрической помощи

На севере столице в квартире обнаружили тело умершей месяц назад женщины. Как рассказали в полиции, соседи пожаловались на мужчину, который отказался хоронить свою 93-летнюю мать. Женщина скончалась от онкологического заболевания.

Когда правоохранители прибыли проверить информацию, в подъезде стоял невыносимый запах. Дверь квартиры никто не открыл. В жилище пришлось проникать при помощи сотрудников МЧС, передает агентство "Москва".

На полу одной из комнат оперативники нашли труп пожилой женщины, завернутый в спальный мешок. Сын покойной был дома в неадекватном состоянии. Мужчине вызвали наряд скорой психиатрической помощи.

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