Светикова рассказала о втором ребенке Дитковските

Слухи о том, что Агния второй раз стала мамой, появились год назад

Певица и актриса Светлана Светикова подтвердила, что у актрисы Агнии Дитковските родился второй ребенок.

Светикова и Дитковските дружили, когда Светлана встречалась с актером Андреем Чадовым, в Агния была замужем за Алексеем Чадовым.

"Время нас всех развело, у каждого своя жизнь. Я даже не знала, что Агния второй раз стала мамой", - поделилась Светикова в интервью "Экспресс-газете".

Дитковските и Алексей Чадов поженились 24 августа 2012 года. У них родился сын Федор. Три года назад актеры разошлись, но сохранили теплые отношения. Весной 2017 года появилась информация, что Дитковските родила второго ребенка от узбекского бизнесмена.