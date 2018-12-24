Видео последствий падения метеорита в Хабаровском крае

Власти не исключают введения режима ЧС

На территорию Хабаровского края упал громадный метеорит. В результате происшествия недалеко от поселка Чекунда обрушилась скала, и породы перекрыли русло реки Бурея.

Предварительно, громадный метеорит упал еще несколько дней назад в безлюдной местности. О происшествии сообщено министру МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники. К реке также выдвинулись две группы.

Как рассказал местному изданию "Хабаровский край сегодня" глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, на Бурейской ГЭС ранее отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.

"В случае, если завал на реке даст подъём воды и это будет грозить подтоплением посёлков, объявим режим ЧС, - сказал Маслов.