Ёлку на Соборной площади Кремля нарядили в ретро-стиле

До Нового года ещё неделя, но главная героиня торжества уже при полном параде

На Соборной площади Кремля в понедельник во всём своём великолепии предстала главная новогодняя ель страны. Хвойную красавицу украсили в стиле "зимний лес". Её нарядили двумя тысячами игрушек и гирляндой длиной около полутора километра. Помогали в этом и дети из школы олимпийского резерва по хоккею.

Озорные мальчишки не могут устоять на месте. Так и тянет дотронуться до зеленой красавицы. Первые гости главной ёлки страны хоккеисты "Спартака". Юные спортсмены украшают дерево маленькими клюшками, их сделали из прошлогодней ели. До верхних веток им не достать, поэтому игрушки туда вешают специалисты с помощью автовышки. Несколько последних штрихов - и вот она нарядная.

Чтобы украсить 27-метровую ель, потребовалось две тысячи новогодних игрушек и полтора километра гирлянд. Из-за немаленького роста елки, все игрушки для неё были изготовлены отечественными мастерами по спецзаказу. Например, размер вот этого шара (см. видео) - 30 на 30 сантиметров, а эта белка - почти полметра. Синий, красный, серебряный, золотой. Традиционные цвета в этом году заиграли по-особенному.

Это дело рук дизайнеров, которые придумывали необычный образ – украсили зеленую красавицу в стиле "Зимний лес".

Дерево спилили неделю назад в деревне Ерёмино Щелковского района. Перед этим ель прошла жесткий кастинг. Она полностью соответствует стандарту: насыщенный окрас хвои и четкая пирамидальная форма кроны. Ни одной сломанной или засохшей веточки.

"Мы украшаем елку уже 18 лет подряд. На мой взгляд, она самая красивая. Как и у себя дома, елки бывают более пушистые, менее, больше лап. Чтобы она была более красивая, каждый год используем и новые игрушки в том числе", - рассказала пресс-секретарь управления делам президента России Елена Крылова.

Блестит и сверкает – елка готова предстать перед москвичами и гостями столицы во всей красе. Уже в среду она встретит детей со всей страны. Вокруг нее заведут первые хороводы, а рядом устроят народные гуляния, конечно, с Дедом Морозом.

- Приходите на Соборную площадь, мы вас ждем! С наступающим новым годом!

Елена Макарова, Константин Степанов-Молодов и Дмитрий Власов. "ТВ Центр".