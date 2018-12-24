Космонавт Прокопьев: "Отверстие в "Союзе" просверлили изнутри"

Причину появления отверстия установит материаловедческая экспертиза

Причины появления отверстия в бытовом отсеке "Союза МС-09" установят после материаловедческой экспертизы. Об этом сообщили на послеполётной пресс-конференции экипажа МКС с участием Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.

Следственные органы уже приступили к изучению материалов, доставленных нашими космонавтами на Землю. Во время общения с журналистами Прокопьев также рассказал о ходе проведённой спецоперации в открытом космосе, передает "ТВ Центр".

"Мы взаимодействовали очень здорово. И в процессе выхода из этой внештатной ситуации экипаж отработал настолько хорошо, что нам даже грех жаловаться. Наоборот, показали, что как бы не складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любому развитию событий. И профессионально показали себя все", - сказал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

Космонавт также рассказал, что отверстие в "Союзе" было просверлено внутри корабля. "Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - заявил он.