Путин провел переговоры с президентом Азербайджана

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки

В понедельник Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Президенты выразили уверенность в том, что позитивная динамика в двусторонних отношениях продолжится в 2019 году, а азербайджано-российские связи стратегического партнерства будут развиваться и дальше.

Российский лидер тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. Он отмечает 57-летие. В телеграмме Путин отметил, что Алиев пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом.