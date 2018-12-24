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Путин провел переговоры с президентом Азербайджана

14:36
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки

В понедельник Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Президенты выразили уверенность в том, что позитивная динамика в двусторонних отношениях продолжится в 2019 году, а азербайджано-российские связи стратегического партнерства будут развиваться и дальше.

Российский лидер тепло поздравил своего коллегу с днём рождения. Он отмечает 57-летие. В телеграмме Путин отметил, что Алиев пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом.

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