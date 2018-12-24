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Известный шахматист замерз насмерть в Москве

13:51
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

80-летний почетный член ФИДЕ умер в реанимации, несмотря на усилия врачей

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз насмерть в столице.

Профессора обнаружили 22 декабря на улице Профсоюзная в столичном регионе Теплый Стан. В состоянии алкогольного опьянения, с обморожением конечностей и общим переохлаждением Дубова увезли в реанимацию, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту смерти проводится проверка, тело профессора направили на исследование, пишет агентство "Москва".

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