Известный шахматист замерз насмерть в Москве

80-летний почетный член ФИДЕ умер в реанимации, несмотря на усилия врачей

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз насмерть в столице.

Профессора обнаружили 22 декабря на улице Профсоюзная в столичном регионе Теплый Стан. В состоянии алкогольного опьянения, с обморожением конечностей и общим переохлаждением Дубова увезли в реанимацию, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту смерти проводится проверка, тело профессора направили на исследование, пишет агентство "Москва".