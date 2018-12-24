В России высмеяли мольбы Каддафи о помощи

У сына покойного Муаммара Каддафи нет шансов получить поддержку от Москвы, поскольку российскому руководству и так есть, чем заняться

У сына Муаммара Каддафи нет никаких шансов получить политическую поддержку от России. Об этом в интервью ТВЦ.ru рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Аль-Ислам не является военной или государственной силой, более того, де-факто — заложник зинтанских бригад, которые в свое время сыграли огромную роль в свержении его отца.

В настоящее время Ливия разбита на пять частей, никакого единого правительства в ней выстроить невозможно, а никто из оппонентов сына Каддафи властью делиться с ним не собирается, подчеркивает он.

"Мы, конечно, мощная политическая сила на международной арене. Мы, как известно, поставили половине американцев Трампа президентом. Мы, как хорошо известно всей Франции, стоим за волнениями "желтых жилетов". Мы опять же с Англией не пойми чего делали-делали, но так до конца и не сделали. Видимо, у Саифа аль-Ислама складывается ощущение, что, если он письмо послал, то завтра Ливия объединится, а он над ней будет новый, вполне себе Каддафи. Но я боюсь, что это не совсем так. У нас начальству есть, чем заниматься, особенно под Новый год — оливье пора резать, шампанское охлаждать", - иронизирует Сатановский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сын Муаммара Каддафи просит российские власти поддержать его президентские амбиции. Саиф аль-Ислам направил соответствующее письмо Владимиру Путину.

В послании сын свергнутого в 2011 году ливийского лидера рассказал о своем видении ситуации в стране и попросил поддержки у российского президента. По данным агентства, Москва пока не решила, на кого из претендентов на выборах президента Ливии сделать ставку. На ее поддержку, кроме Саифа аль-Ислама, скорее всего, будут рассчитывать командующий армией Халиф Хафтар и премьер-министр правительства национального единства Файез аль-Саррадж.