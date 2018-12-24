Необычное свечение в небе испугало россиян

На Зауралье взошло второе "солнце"

Свечение, по цветам напоминающее радугу, появилось в небе над Курганом. Однако в отличие от радуги, явление имеет округлую форму.

Местные жители заметили еще одно "солнце" утром. Они выложили фото светящегося круга в городской паблик в соцсети "Вконтакте".

Участники сообщества сразу определили, что это за явление. "Это гало", "Таковы законы преломления света", "Это эффект гало", "Каждый год одно и то же", – отметили пользователи соцсети.

По материалам Aif.ru, гало относится к группе атмосферных оптических явлений. "Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три его составляющих – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность", – сообщается на портале.

Зимой гало всего похоже на ореол вокруг солнца или луны. На боковых частях ореола образовываются пятна, напоминающие солнечный диск.