ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Необычное свечение в небе испугало россиян

14:26
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

На Зауралье взошло второе "солнце"

Свечение, по цветам напоминающее радугу, появилось в небе над Курганом. Однако в отличие от радуги, явление имеет округлую форму.

Местные жители заметили еще одно "солнце" утром. Они выложили фото светящегося круга в городской паблик в соцсети "Вконтакте".

Участники сообщества сразу определили, что это за явление. "Это гало", "Таковы законы преломления света", "Это эффект гало", "Каждый год одно и то же", – отметили пользователи соцсети.

По материалам Aif.ru, гало относится к группе атмосферных оптических явлений. "Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три его составляющих – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность", – сообщается на портале.

Зимой гало всего похоже на ореол вокруг солнца или луны. На боковых частях ореола образовываются пятна, напоминающие солнечный диск.

Главное сегодня
Звездное небо
Звездное небо
Звездное небо
Звездное небо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.