Известная российская актриса умерла в 31 год

Причиной смерти стала тяжелая болезнь

Российская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-ом году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, перед которой медики оказались бессильны. О дате и месте похорон пока не сообщается.

"Гали больше нет, бесконечно яркой, талантливой, искренней, красивой, молодой...не верится до сих пор... ей был всего 31 год и так много было всего впереди", - сообщила специалист министерства культуры и духовного развития Якутии Ирина Энгелис.

Тихонова родилась 21 июня 1987 года в небольшом якутском селе Табага. После учебы в вузе устроилась на работу в "Театр Олонхо". Телезрителю актриса известна по фильмам "Мой убийца", "Дорога", "Темные силы".