ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известная российская актриса умерла в 31 год

14:12
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Причиной смерти стала тяжелая болезнь

Российская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-ом году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, перед которой медики оказались бессильны. О дате и месте похорон пока не сообщается.

"Гали больше нет, бесконечно яркой, талантливой, искренней, красивой, молодой...не верится до сих пор... ей был всего 31 год и так много было всего впереди", - сообщила специалист министерства культуры и духовного развития Якутии Ирина Энгелис.

Тихонова родилась 21 июня 1987 года в небольшом якутском селе Табага. После учебы в вузе устроилась на работу в "Театр Олонхо". Телезрителю актриса известна по фильмам "Мой убийца", "Дорога", "Темные силы".

Главное сегодня
Актриса Галина Тихонова
Актриса Галина Тихонова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.