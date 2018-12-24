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Собянин сообщил о создании парковок возле медучреждений столицы

15:10
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Они предназначены для пациентов и посетителей больницы

Около медицинских учреждений Москвы при наличии возможности будут организованы парковки для пациентов, инвалидов и посетителей. Об этом на своей странице в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новую парковку уже сделали на территории Морозовской больницы. Она предназначена для экстренной помощи, посещения пациентов и иных особых нужд. К твиту Собянина также прикреплена инструкция о том, по каким правилам осуществляется пользование новым парковочным местом.

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