Собянин сообщил о создании парковок возле медучреждений столицы

Они предназначены для пациентов и посетителей больницы

Около медицинских учреждений Москвы при наличии возможности будут организованы парковки для пациентов, инвалидов и посетителей. Об этом на своей странице в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новую парковку уже сделали на территории Морозовской больницы. Она предназначена для экстренной помощи, посещения пациентов и иных особых нужд. К твиту Собянина также прикреплена инструкция о том, по каким правилам осуществляется пользование новым парковочным местом.