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Забитую наркотиками легковушку задержали в Подмосковье

15:16
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Водителю автомобиля теперь грозит до 20 лет тюрьмы

Шесть с половиной килограммов наркотиков обнаружили сотрудники полиции в легковом автомобиле в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Водитель — 39-летний уроженец Алтайского края — ехал по трассе М-1 "Беларусь". Его остановили для осмотра. Оперативники уже знали, что и где нужно искать. В багажнике автомобиля обнаружили
тайники, открыть которые не составило труда: винты поддались быстро, очевидно, использовали их часто.

Там и оказались спрятаны 32 увесистых свёртка с марихуаной и один с кокаином. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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