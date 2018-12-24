Забитую наркотиками легковушку задержали в Подмосковье

Водителю автомобиля теперь грозит до 20 лет тюрьмы

Шесть с половиной килограммов наркотиков обнаружили сотрудники полиции в легковом автомобиле в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Водитель — 39-летний уроженец Алтайского края — ехал по трассе М-1 "Беларусь". Его остановили для осмотра. Оперативники уже знали, что и где нужно искать. В багажнике автомобиля обнаружили

тайники, открыть которые не составило труда: винты поддались быстро, очевидно, использовали их часто.

Там и оказались спрятаны 32 увесистых свёртка с марихуаной и один с кокаином. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.