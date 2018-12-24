Драка грабителей с продавцами магазина в Москве попала на видео

Злоумышленники набрали продуктов и попытались скрыться, не заплатив

Сотрудники магазина на Большой Черкизовской улице в Москве устроили настоящий бой с грабителями - приезжими из ближнего зарубежья. Мужчины набрали продуктов и прошли мимо кассы, не заплатив.

Всё зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на улице. Видно, как двое продавцов догоняют троих мужчин и начинается драка.

Вскоре злоумышленникам удается оторваться от преследователей и скрыться на иномарке. Впрочем, нашли преступников быстро - по номерам на машине. Заведено уголовное дело, передает "ТВ Центр".