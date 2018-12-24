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Слонят из Мьянмы познакомили с русскими морозами в Москве

15:26
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Животные прилетели на отдельном самолете в вольере с подогревом

Москве на Новый год подарили азиатских слонят. Это три девочки, совсем юные - им по четыре года. Скоро они станут артистками "Уголка дедушки Дурова". Но сначала им предстоит пройти курс подготовки - и серьёзной. Как рождённые под жарким солнцем познакомились с русскими морозами - узнала Елена Сахно.

Больших - в прямом смысле - новоселов доставили в столицу поздней ночью. Слонят из Мьянмы в  московском театре ждали с нетерпением. Переживали из-за обустройства в новом доме. После перелета в отдельном самолете с подогревом  животных привезли в вольер театра, почти не подвергая их знакомству с русской зимой.

"Нам повезло, что клетки по размерам вошли непосредственно в здание театра и нам не пришлось осуществлять разгрузку на улице, потому что все-таки и для них это, конечно, стресс, снег увидеть и так далее", - рассказал народный артист России, художественный руководитель театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Дуров.

Снега не увидели, мороза  не ощутили. Зато  незнакомый рацион определили сразу. Вместо сахарного тростника и бамбука - экзотические для этих животных морковь и яблоки. Впрочем, угощение новоселам пришлось по вкусу.

"Яблоки, морковка и веточки наши березовые, как ни странно, понравились, пока отказались  от сахара, для цирковых наших животных сахар - это основное лакомство, которое они получают на сцене, но они не поняли пока, что это такое", - пояснил Дуров.

Им еще придется  многому научиться. В театре слонят из Мьянмы ждет большое будущее, уверены дрессировщики. Они молоды, а потому легко обучаемы. Слонята  воспитывались в питомнике и к контакту с человеком приучены. Но в Москве пока - никакого общения. После резкой смены климата животным предстоит период адаптации.

"Проведен ветеринарный осмотр животных. В настоящий момент клиническое состояние слонов удовлетворительное. В дальнейшем животные будут карантинированы в течение 30 дней", - заявила ветеринар Анна Рахманина.

Четырехлетние азиатские слонята — подарок Правительства Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией.  В "Углоке дедушки Дурова" есть все необходимое для их содержания и обучения. 38 лет назад  сюда уже привозили слониху. Она до сих пор служит в театре. Теперь у нее появилась  достойная смена.

Елена Сахно, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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