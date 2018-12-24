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Трагедия в тайге: отец спас ребенка, а сам утонул

14:57
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Трехлетний мальчик выжил в темном лесу в 35-градусный мороз

Последние слова отца спасли жизнь малышу. Перед смертью мужчина крикнул своему сыну: "Иди в магазин!" Ребенок смог выбраться на дорогу, несмотря на кошмарные погодные условия и темноту.

Сотрудница администрации села Кенай Хабаровского края Гульнара Канавцева отмечает, что незадолго до происшествия отец забрал мальчика из детского сада. Вдвоем они отправились кататься на снегоходе на речку, передает МИР 24.

"Выехали на речку, там наледь была, отец ребенка на берег высадил и сам стал разворачиваться, но у него что-то не получилось. Мне ребенок рассказывал так: папа барахтался-барахтался, но утонул. Но успел крикнуть сыну "Иди в магазин!" – у мальчика мама в магазине работает. По следам видно, что мальчик там ходил туда-сюда – там чуть подняться вверх надо, потом каким-то образом сумел выйти на трассу, но пошел в сторону от села, обратно в тайгу. К счастью, на шестом километре его подобрали, мужчина с работы ехал", – рассказал Канавцева.

На данный момент спасатели МЧС ищут тело утонувшего мужчины. Подробности происшествия выясняются.

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