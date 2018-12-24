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16-летний тольяттинец зарезал сверстницу

14:41
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Ее тело с ножевыми ранениями нашли на пустыре

Полиция Тольятти задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в убийстве сверстницы. Ее тело с колото-резаными ранениями обнаружили накануне на пустыре недалеко от улицы Юбилейная.

По предварительным данным, между молодыми произошла ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов. Источник "Интерфакса" утверждает, что парень и девушка состояли в отношениях.

Возбуждено уголовное дело по факту убийство, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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