16-летний тольяттинец зарезал сверстницу

Ее тело с ножевыми ранениями нашли на пустыре

Полиция Тольятти задержали 16-летнего юношу, которого подозревают в убийстве сверстницы. Ее тело с колото-резаными ранениями обнаружили накануне на пустыре недалеко от улицы Юбилейная.

По предварительным данным, между молодыми произошла ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов. Источник "Интерфакса" утверждает, что парень и девушка состояли в отношениях.

Возбуждено уголовное дело по факту убийство, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.