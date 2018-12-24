"Хочется малого": самый молодой украинский моряк написал новое письмо из СИЗО

​Задержанный матрос живет "воспоминаниями и надеждами"

На днях исполнилось 19 лет украинскому моряку Андрею Эйдеру, который сейчас пребывает в СИЗО вместе с другими задержанными при провокации в Керченском проливе членами экипажа. Он написал очередное письмо, в котором рассказал об одной просьбе.

При задержании Эйдер получил ранение в ногу. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально и идёт на поправку. Однако беспокоит его совсем не состояние здоровья.

"Тут нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами" - так ответил на письмо @radio_kp из СИЗО Андрей Эйдер, самый молодой украинский моряк задержанный после инцидента в Керченком проливе. 4 дня назад ему исполнилось всего 19 лет. pic.twitter.com/npLIvIiA5o — Радио Комсомольская правда (@radio_kp) 24 декабря 2018 г.

"Хочется малого - поскорее вернуться домой", - отметил Эйдер. Также он пожаловался на условия жизни в СИЗО. По его словам, там он может лишь "жить воспоминаниями", говорится в письме, которое он написал в ответ на обращение радио "Комсомольская правда".

"Раз в неделю могу прочесть газету, телевизора нет. Есть радио без возможности выбора волны. Тут, увы, нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами. Есть возможность книгу почитать", - отметил моряк.

Ранее Эйдер уже отправлял письма из СИЗО. Он также рассказывал о нелегкой жизни за стенами следственного изолятора. В частности, он пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио". После этого для украинца начала работать радиостанция "Европа плюс".