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"Хочется малого": самый молодой украинский моряк написал новое письмо из СИЗО

16:05
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

​Задержанный матрос живет "воспоминаниями и надеждами"

На днях исполнилось 19 лет украинскому моряку Андрею Эйдеру, который сейчас пребывает в СИЗО вместе с другими задержанными при провокации в Керченском проливе членами экипажа. Он написал очередное письмо, в котором рассказал об одной просьбе.

При задержании Эйдер получил ранение в ногу. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально и идёт на поправку. Однако беспокоит его совсем не состояние здоровья.

"Хочется малого - поскорее вернуться домой", - отметил Эйдер. Также он пожаловался на условия жизни в СИЗО. По его словам, там он может лишь "жить воспоминаниями", говорится в письме, которое он написал в ответ на обращение радио "Комсомольская правда".

"Раз в неделю могу прочесть газету, телевизора нет. Есть радио без возможности выбора волны. Тут, увы, нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами. Есть возможность книгу почитать", - отметил моряк.

Ранее Эйдер уже отправлял письма из СИЗО. Он также рассказывал о нелегкой жизни за стенами следственного изолятора. В частности, он пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио". После этого для украинца начала работать радиостанция "Европа плюс".

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