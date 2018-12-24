Лукашенко набросился на Путина

Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, но переговоры прекратились

Россия отвергла все предложения белорусской стороны по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли и ценам на газ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что вопрос цены на газ на 2019 год урегулирован. Россия, в свою очередь, обещала компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра, но переговоры приостановились.

"Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения", - передает слова Лукашенко ТАСС.

Предстоящие переговоры в Москве, которые состоятся 25 декабря, обещают быть непростыми, отметил белорусский лидер.

14 декабря Александр Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии. Он пообещал не допустить присоединения республики к России.

В начале декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. В ответ Путина напомнил своему коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной. Позднее Лукашенко принес извинения за свою "излишнюю эмоциональность".