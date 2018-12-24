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Тарасова похвалила опозорившуюся Медведеву

15:58
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила достижения Евгении Медведевой на соревнованиях, несмотря на то, что та провалила выступление в начале чемпионата. Тарасова утверждает, что Евгения показала результаты лучшие, чем на предыдущих соревнованиях.

"Женя сорвала полностью короткую программу, но собралась на произвольную и показала тройной сальхов и тройной риттбергер – элементы, благодаря которым она могла выиграть Олимпиаду. То есть мы видим, что Женя идет вперед", – цитирует слова тренера ТАСС.

В качестве примера она привела японскую спортсменку Рику Кахиру, сорвавшую короткую программу на национальном чемпионате, но продемонстрировавшую достойный прокат в произвольной программе. "Никто в нее камни не кидал", - подчеркнула Тарасова.

Чемпионат России проходил в Саранске с 19 по 23 декабря. Первое место в женском одиночном катании заняла 14-летняя Анна Щербакова, на втором оказалась 14-летняя Александра Трусова, а на третьем – 15-летняя Алена Косторная.

По результатам соревнований спортсмены отбирались на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

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