Тарасова похвалила опозорившуюся Медведеву

Фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила достижения Евгении Медведевой на соревнованиях, несмотря на то, что та провалила выступление в начале чемпионата. Тарасова утверждает, что Евгения показала результаты лучшие, чем на предыдущих соревнованиях.

"Женя сорвала полностью короткую программу, но собралась на произвольную и показала тройной сальхов и тройной риттбергер – элементы, благодаря которым она могла выиграть Олимпиаду. То есть мы видим, что Женя идет вперед", – цитирует слова тренера ТАСС.

В качестве примера она привела японскую спортсменку Рику Кахиру, сорвавшую короткую программу на национальном чемпионате, но продемонстрировавшую достойный прокат в произвольной программе. "Никто в нее камни не кидал", - подчеркнула Тарасова.

Чемпионат России проходил в Саранске с 19 по 23 декабря. Первое место в женском одиночном катании заняла 14-летняя Анна Щербакова, на втором оказалась 14-летняя Александра Трусова, а на третьем – 15-летняя Алена Косторная.

По результатам соревнований спортсмены отбирались на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.