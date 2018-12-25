Самые душераздирающие видео года

Самые яркие, смешные, необычные моменты 2018 года по версии YouTube - смотрите топ роликов в подборке ТВЦ.ru

Почти 144 миллионов просмотров у видео с канала Dude Perfect под названием Real Life Truck Shots 2 ("Трюки в реальной жизни"). Сможете ли вы забросить диск в лоток консоли с 10 метров? Или идеально застелить кровать двумя движениями? Если нет – вы можете убедиться, что это не так сложно, как кажется.

Расставание Лизы Коши и Дэвида Бобрика не на шутку разволновало пользователей YouTube. В первые сутки после опубликования ролика его посмотрели более 14 миллионов раз. В чем секрет такого повышенного внимания к молодой паре - решать вам.

Одной из вирусных сенсаций года стал Мейсон Рамси. Это подтверждают и просмотры - почти 61 миллион. Для тех, кто еще не слышал исполнение этого парня, можем сказать с уверенностью: оно того стоит.

Когда два величайших футболиста (португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси) встретились на одном поле, все думали, что не избежать равного счета. Там поначалу и было - команды сыграли вничью 3:3, но Роналду выиграл матч хет-триком.

Амит Бхадана – юморист, говорящий на хинди. Его видео попало в топ самых популярных комедийных чартов Индии в этом году. Он только запустил свой канал YouTube в 2017 году и уже перешел 10 миллионов подписчиков.

В российском сегменте YouTube cамым просматриваемым роликом стала миниатюра с участием Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и Дениса Карибидиса. Видео набрало более 23 миллионов просмотров.

На YouTube канале телеканала "ТВ Центр" в этом году выходило немало интересных программ. Что подтверждает и статистика – выпуск "Крестные отцы. 90-е" посмотрели более 1,7 миллиона раз.

Самым просматриваемым музыкальным видео года стал клип Te Bote Remix (Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna). Вы только вдумайтесь в эту цифру – 1 миллиард 501 миллион просмотров.

Это, пожалуй, самое загадочное видео года. Оно сделано глубокой ночью на дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель на регистратор заснял, как его машину преследует странного вида женщина.