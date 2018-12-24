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Черный кот сорвал запись программы "Право голоса"

15:56
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Гости передачи обсуждали развал системы сдерживания вооружения и угрозу ядерной войны

Черный кот сорвал запись эфира программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр". Передача была посвящена заявлениям Владимира Путина о нарастании тенденции недооценки опасности ядерной войны.

На словах одного из гостей "Войну считают допустимой" в студию неспешно зашел кот черного цвета. Ведущий Роман Бабаян попросил не переходить ему дорогу, но животное первым делом направилось именно к нему.

"Это знак", - воскликнул военный эксперт Игорь Коротченко.

После того, как Бабаян погладил кота, тот покинул площадку под смех и аплодисменты гостей программы.

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