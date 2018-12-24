ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина смерти 31-летней актрисы Тихоновой

16:35
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

​Виноват тяжелый приступ аллергической астмы

Близкий к семье якутской актрисы Галины Тихоновой, которая скончалась на 32-м году жизни, рассказал, что стало причиной трагедии. По его словам, это произошло из-за тяжелого приступа аллергической астмы.

Дата прощания и похорон не уточняется, передает Федеральное агентство новостей. Ранее сообщалось, что причиной смерти Тихоновой стала тяжелая болезнь. Врачи не смогли спасти ее.

О смерти актрисы рассказала специалист министерства культуры и духовного развития Якутии Ирина Энгелис. Тихонова родилась 21 июня 1987 года в небольшом якутском селе Табага. После учебы в вузе она устроилась на работу в "Театр Олонхо". Телезрителю актриса известна по фильмам "Мой убийца", "Дорога", "Темные силы".

Главное сегодня
Актриса Галина Тихонова
Актриса Галина Тихонова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.