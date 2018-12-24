Названа причина смерти 31-летней актрисы Тихоновой

​Виноват тяжелый приступ аллергической астмы

Близкий к семье якутской актрисы Галины Тихоновой, которая скончалась на 32-м году жизни, рассказал, что стало причиной трагедии. По его словам, это произошло из-за тяжелого приступа аллергической астмы.

Дата прощания и похорон не уточняется, передает Федеральное агентство новостей. Ранее сообщалось, что причиной смерти Тихоновой стала тяжелая болезнь. Врачи не смогли спасти ее.

О смерти актрисы рассказала специалист министерства культуры и духовного развития Якутии Ирина Энгелис. Тихонова родилась 21 июня 1987 года в небольшом якутском селе Табага. После учебы в вузе она устроилась на работу в "Театр Олонхо". Телезрителю актриса известна по фильмам "Мой убийца", "Дорога", "Темные силы".