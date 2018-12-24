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Не надо дури: Матвиенко о запрете подарков учителям и врачам

16:43
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Председатель Совета Федерации прокомментировала новую законодательную инициативу

Валентина Матвиенко негативно высказалась о законопроекте, запрещающем подарки врачам и учителям. "Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов", - сказала Матвиенко.

Глава Совфеда сочла слова экс-главы правительства России Виктора Черномырдина подходящими к такой инициативе. "Не надо искать там, где не надо. Классик Черномырдин говорил (в данном случае можно его вспомнить): "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против", – заявила она.

Матвиенко прояснила, что закон, запрещающий подарки стоимостью больше 3 тысяч рублей учителям, врачам и чиновникам уже существует. Однако добавила, что в России есть определенные традиции, пишет ТАСС.

"Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить - что здесь плохого?" – отметила глава верхней палаты парламента РФ.

Ранее СМИ сообщали о внесении в Госдуму законопроекта, содержащего строгие антикоррупционные стандарты для работников организаций, которые находятся в ведении госорганов субъектов РФ и органов местного самоуправления.

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