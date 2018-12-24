Москвичка покалечилась в McDonald's и отсудила 25 тысяч рублей

Жительница Москвы требовала у ресторана полмиллиона рублей

Жительница Москвы Светлана Бекаури отсудила у компании McDonald's 25 тысяч рублей за то, что упала на мокром полу в ресторане в Южном Бутове и сломала руку, а также получила ушиб головы. Об этом сообщила пресс-секретарь Зюзинского суда столицы Асият Ахмедова.

Ситуацию усугубляло то, что у женщины инвалидность первой группы. При этом исковое требование москвички выполнено лишь частично – она требовала McDonald's компенсации морального вреда в размере 315 тысяч рублей, а также возместить ей расходы на лечение – более 200 тысяч рублей, отмечает АГН "Москва".

С компанией периодически судятся из-за подобных инцидентов. Так, в октябре 2016 года посетительница одного из заведений сети в Москве поскользнулась и сломала зубы. Суд постановил выплатить ей 300 тысяч рублей.