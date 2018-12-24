ВСУ заподозрили в подготовке боевых действий в Донбассе

МИД России рассказал о том, какие провокации Киев готовит на юго-востоке Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе, куда Киев стягивает свои вооруженные силы. Она напомнила, что 17 декабря президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами из города Днепр (ранее - Днепропетровск) подтвердил факт дополнительной переброски некоторых воинских подразделений вооруженных сил на юго-восток страны.

"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - отметила Захарова.

Спикер МИД напомнила в своем заявлении, что на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио "Комсомольская правда" также выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ в Донбассе, а еще - активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении ДНР и ЛНР.

Лавров тогда заявил, что эти действия направлены на организацию вооруженных провокаций на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Крыма. Это нужно Порошенко, чтобы продлить режим военного положения, истекающий 25 декабря этого года. Это позволит имеющему низкие рейтинги украинскому лидеру отложить проведение президентских выборов.

Между тем, Захарова отметила, что Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе, кроме проведения наземной операции. В частности, МИД России вспомнил о появляющихся в украинских СМИ публикациях ряда экспертов о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ.

"Мы также обратили внимание, что на днях начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы. Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве", - подчеркнула Захарова.

В ведомстве предполагают, что находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, вероятно, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации этой операции.

"Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией, прежде всего, в момент набирающей силу предвыборной кампании", - добавила Захарова.

Ранее Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" заявил, что согласно данным, которые есть у него, Киев готовит очередную провокацию на границе с Крымом. Факт подтвердил и глава СВР Сергей Нарышкин. Сами украинские власти проанонсировали подготовку к новому походу через Керченский пролив.