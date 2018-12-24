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Матвиенко проведет Новый год у плиты

17:55
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Председатель Совфеда планирует запечь гуся

Валентина Матвиенко поделилась своими планами на Новый год. Она вместе с семьей будет готовить традиционный новогодний ужин.

"На Новый год стою, как вы говорите, у плиты. Вот с удовольствием. Это тоже традиция, когда мы вместе готовим новогодний ужин. Кто-то готовит студенец... обязательно салат "Оливье", "Селедка под шубой"", – цитирует слова главы Совфеда ТАСС.

Матвиенко отметила, что каждый год запекает гуся для праздничного застолья. "Запекаем гуся, каждый раз я изучаю рецепты в интернете, и каждый раз делаю какую-то другую начинку, чтобы чем-то удивить", – добавила она.

Отмечать праздник Валентина Матвиенко будет с детьми, невесткой и внучкой. "Всегда была такая традиция. Мы ее не нарушаем. Ну, а потом либо друзья к нам приезжают, либо мы к друзьям едем", – подчеркнула спикер.

После встречи Нового года с родными в Санкт-Петербурге Матвиенко собирается поехать в Кисловодск, где будет читать книги, смотреть фильмы, плавать в бассейне и много ходить по терренкурам.

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Валентина Матвиенко
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