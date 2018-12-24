Из продажи исчезли билеты на автобусы и поезда в Москву

Туристы выкупили все билеты в столицу на новогодние праздники

На эти новогодние праздники в Москве ожидается рекордное число туристов – на треть больше, чем в прошлом году.

Мы ожидаем увеличение количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше, чем +30% к прошлому году. Билеты на все поезда дальнего следования и регулярные межсубъектные автобусные рейсы в Москву полностью проданы уже с 20 декабря'18. — Московский транспорт (@DtRoad) 24 декабря 2018 г.

В столицу уже не попасть железнодорожным и автобусным транспортом – все билеты распроданы с 20 декабря, сообщил в своем Twitter департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как столица подготовилась к Новому году и куда пойти в праздники – смотрите в репортаже на телеканале "ТВ Центр".