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Из продажи исчезли билеты на автобусы и поезда в Москву

17:38
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Туристы выкупили все билеты в столицу на новогодние праздники

На эти новогодние праздники в Москве ожидается рекордное число туристов – на треть больше, чем в прошлом году.

В столицу уже не попасть железнодорожным и автобусным транспортом – все билеты распроданы с 20 декабря, сообщил в своем Twitter департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как столица подготовилась к Новому году и куда пойти в праздники – смотрите в репортаже на телеканале "ТВ Центр".

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