Бесстрашный пес сыграл в догонялки с медведем

Видео с инцидентом попало на YouTube

На Аляске храбрый пес подружился с белым медведем. Смешной видеоролик опубликовали на популярном видеохостинге.

В комментарии к видео хозяин собаки рассказал, что гуляя с ней, внезапно наткнулся на медведя. Пес не только не испугался дикого зверя, но и "предложил" ему поиграть, пишет "МИР24".

В ролике видно, как собака лает, а затем отбегает от хищника. Создается впечатление, что они играют в догонялки.

В свою очередь, белый медведь вел себя вполне дружелюбно. Он поиграл с псом, не проявив агрессии ни к нему, ни к хозяину.