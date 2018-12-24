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Сын владельца "Уралкалия" открестился от вечеринки после трагедии в Соликамске

17:53
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Юноша утверждает, что видео было смонтировано

Сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никита заявил, что не участвовал ни в каких вечеринках во время пожара на шахте компании в Соликамске. В своем инстаграме молодой человек утверждает, что распространяемое в соцсетях видео было нарезано из его аккаунта за последние две недели.

"Сейчас доброжелатели выдают, что это съёмки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично - это ложь и не имеет никакого отношения к действительности", - заявил Мазепин-младший.

Он назвал авторов телеграм-каналов мародерами, которые хотят нагреться на трагедии. Юноша посоветовал им "бороться" с ним или его отцом открыто, а не прятаться за анонимностью.

Ранее в интернете появилось видео с вечеринки в одном из московских клубов, в которой якобы принимал участие Никита Мазепин.

22 декабря на строящемся стволе №4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошел пожар. Девять рабочих погибли, восьми удалось выбраться на поверхность. Дело по факту гибели рабочих передано в центральный аппарат СКР.

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Сын владельца "Уралкалия" Никита Мазепин
Сын владельца "Уралкалия" Никита Мазепин
Никита Мазепин
Никита Мазепин
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